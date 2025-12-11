Не в Польщі: збірна України визначилась із місцем проведення матчів плей-оф відбору на ЧС-2026

Збірна України продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу-2026. Вирішальні два матчі команда Сергія Реброва проведе у березні наступного року.

"Синьо-жовті" потрапили в плей-оф відбору, де мають виграти два матчі для виходу на Мундіаль. Збірна України визначилась із місцем проведення цих ігор, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.

Де гратиме збірна України?

Обидві зустрічі будуть номінально домашніми для нашої команди. Проте через воєнний стан в Україні підопічні Реброва не зможуть зіграти на своїй території.

У підсумку УАФ зупинила свій вибір на Іспанії. Матчі плей-оф кваліфікації ЧС-2026 пройдуть у місті Валенсія на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія", який належить клубу Леванте.

Арена може вмістити близько 26,5 тисячі глядачів. Саме там Україна прийме збірну Швеції у півфіналі стикових матчів 26 березня. Там же наша команда і зіграє свій наступний матч.

В разі перемоги над шведами 31 березня Україна зіграє проти Польщі або Албанії в битві за путівку на ЧС-2026. Ймовірно, що в разі поразки у півфіналі "синьо-жовті" також зіграють у Валенсії 31-го числа.

Але тоді це вже буде спаринг проти невдахи матчу Польща – Албанія. Зазвичай Україна приймала суперників на території Польщі, але через можливу зустріч із нашими сусідами УАФ вирішила змінити країну проведення гри.

Як Україні потрапити на чемпіонат світу-2026?