Не в Польщі: збірна України визначилась із місцем проведення матчів плей-оф відбору на ЧС-2026
- Збірна України проведе матчі плей-оф відбору на ЧС-2026 в Іспанії..
- Україні потрібно перемогти Швецію, а також Польщу або Албанію, щоб потрапити на Мундіаль.
Збірна України продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу-2026. Вирішальні два матчі команда Сергія Реброва проведе у березні наступного року.
"Синьо-жовті" потрапили в плей-оф відбору, де мають виграти два матчі для виходу на Мундіаль. Збірна України визначилась із місцем проведення цих ігор, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.
Де гратиме збірна України?
Обидві зустрічі будуть номінально домашніми для нашої команди. Проте через воєнний стан в Україні підопічні Реброва не зможуть зіграти на своїй території.
У підсумку УАФ зупинила свій вибір на Іспанії. Матчі плей-оф кваліфікації ЧС-2026 пройдуть у місті Валенсія на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія", який належить клубу Леванте.
Арена може вмістити близько 26,5 тисячі глядачів. Саме там Україна прийме збірну Швеції у півфіналі стикових матчів 26 березня. Там же наша команда і зіграє свій наступний матч.
В разі перемоги над шведами 31 березня Україна зіграє проти Польщі або Албанії в битві за путівку на ЧС-2026. Ймовірно, що в разі поразки у півфіналі "синьо-жовті" також зіграють у Валенсії 31-го числа.
Але тоді це вже буде спаринг проти невдахи матчу Польща – Албанія. Зазвичай Україна приймала суперників на території Польщі, але через можливу зустріч із нашими сусідами УАФ вирішила змінити країну проведення гри.
Як Україні потрапити на чемпіонат світу-2026?
- Підопічні Сергія Реброва посіли друге місце у групі D європейського відбору на ЧС-2026. Наша команда набрала 10 очок у квартеті з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- Це дало нашій команді право вийти у раунд плей-оф. Україні потрібно буде перемогти Швецію, а також Польщу або Албанію. Згідно зі статистичним порталом Football Meets Data, збірна України має 42% шансів на потрапляння на ЧС.
- Фінальна частина чемпіонату світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Там наша команда потрапить в групу до Нідерландів, Японії та Тунісу.