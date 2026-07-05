Матч состоялся в воскресенье, 5 июля, в городе Фарум. О результате матча "Дания – Украина" рассказывает 24 Канал.

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Как сложился матч Дания – Украина?

В первой четверти игроки обеих команд продемонстрировали равный баскетбол, который закончился небольшой победой хозяев паркета – 25:22 в пользу Дании.

Дания – Украина – 69:99

Однако дальше для скандинавской команды позитива не было. Еще до завершения первой половины матча 24 очка набрал Святослав Михайлюк (30 очков) – самый результативный баскетболист матча. 53:37 – после первой половины в пользу "сине-желтых".

Во второй половине матча ситуативное преимущество наших спортсменов несколько раз достигало 30+ очков. Иногда хозяева пытались немного сократить отставание, но проиграли каждую из трех последних четвертей. Победа Украины со счетом – 99:69.

Сборная Украины по баскетболу: что дальше?

После шести матчей у нашей сборной в активе четыре победы. Подопечные Айнарса Багатскиса гарантировали себе одно из первых трех мест в группе.

На следующем этапе Испания, Украина и Грузия присоединятся к трем лучшим командам из группы, в которую входят Греция, Черногория, Португалия и Румыния. Из шести команд на чемпионат мира выйдут три лучшие сборные.

Решающий этап отбора на ЧМ-2027 в Катаре начнется уже в следующем месяце.