Поєдинок відбувся у неділю, 5 липня, у місті Фарум. Про результат матчу Данія – Україна розповідає 24 Канал.

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Як склався матч Данія – Україна?

У першій чверті гравці обох команд продемонстрували рівний баскетбол, який закінчився невеликою перемогою господарів паркету – 25:22 для Данії.

Данія – Україна – 69:99

Проте, далі для скандинавської команди позитиву не було. Ще до завершення першої половини матчу 24 очки набрав Святослав Михайлюк (30 очок) – найрезультативніший баскетболіст матчу. 53:37 – після першої половини на користь "синьо-жовтих".

У другій половині матчу ситуативно перевага наших спортсменів кілька разів досягала 30+ очок. Іноді домашня команда намагалась трохи скоротити відставання, але програла кожну з трьої останніх чвертей. Перемога України з рахунком – 99:69.

Збірна України з баскетболу: що далі?

Після шести матчів у нашої збірної в активі чотири перемоги. Підопічні Айнарса Багатскіса гарантували собі одне з перших трьох місцях у групі.

На наступному етапі Іспанія, Україна та Грузія додадуться до трьох найкращих команд з групи за участі Греції, Чорногорії, Португалії та Румунії. З-поміж шести команд на світову першість вийдуть три найкращі збірні.

Вирішальний етап відбору на ЧС-2027 у Катарі розпочнеться уже наступного місяця.