Сборная Украины близка к определению места проведения домашних матчей Лиги наций 2026/27. По информации UA-Футбол, команда Андреа Мальдеры сыграет все три матча в Словакии.
Где будут проходить матчи
Все номинально домашние матчи национальной команды планируется организовать именно в соседней стране. По имеющейся информации, два стартовых матча должны состояться недалеко от Братиславы, тогда как заключительный матч ожидается ближе к украинской границе.
На групповом этапе Лиги наций команда Андреа Мальдери встретится со сборными Грузии, Венгрии и Северной Ирландии.
Почему Украина отказалась от проведения матчей в Польше
Ранее сообщалось, что в Украинской ассоциации футбола склонялись к отказу от проведения домашних матчей в Польше и рассматривали альтернативные варианты.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Одной из причин стала ситуация вокруг стадиона в Кракове. Местный клуб "Висла", который ранее принимал матчи сборной Украины, отказался предоставлять свою арену для матчей нового сезона Лиги наций.
Также на решение повлияли напряженные отношения между Украиной и Польшей. На этом фоне УАФ изучала возможность переноса домашних матчей в Германию, которая могла предложить современную футбольную инфраструктуру и удобную логистику.
Впрочем, теперь главным претендентом на проведение всех трех домашних матчей Украины в Лиге наций является именно Словакия. Официального подтверждения от Украинской ассоциации футбола пока нет, однако именно этот вариант считается наиболее вероятным накануне старта турнира.