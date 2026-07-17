Не Польша: сборная Украины неожиданно сменит место проведения матчей в Лиге наций

Поиск нового места для проведения номинально домашних матчей продолжался последние несколько месяцев после того, как вариант с Польшей фактически перестал быть актуальным. Теперь появились новые подробности о том, где "сине-желтые" будут принимать своих соперников.

Сборная Украины близка к определению места проведения домашних матчей Лиги наций 2026/27. По информации UA-Футбол, команда Андреа Мальдеры сыграет все три матча в Словакии.

Где будут проходить матчи

Все номинально домашние матчи национальной команды планируется организовать именно в соседней стране. По имеющейся информации, два стартовых матча должны состояться недалеко от Братиславы, тогда как заключительный матч ожидается ближе к украинской границе.

На групповом этапе Лиги наций команда Андреа Мальдери встретится со сборными Грузии, Венгрии и Северной Ирландии.

Почему Украина отказалась от проведения матчей в Польше

Ранее сообщалось, что в Украинской ассоциации футбола склонялись к отказу от проведения домашних матчей в Польше и рассматривали альтернативные варианты.

Одной из причин стала ситуация вокруг стадиона в Кракове. Местный клуб "Висла", который ранее принимал матчи сборной Украины, отказался предоставлять свою арену для матчей нового сезона Лиги наций.

Также на решение повлияли напряженные отношения между Украиной и Польшей. На этом фоне УАФ изучала возможность переноса домашних матчей в Германию, которая могла предложить современную футбольную инфраструктуру и удобную логистику.

Впрочем, теперь главным претендентом на проведение всех трех домашних матчей Украины в Лиге наций является именно Словакия. Официального подтверждения от Украинской ассоциации футбола пока нет, однако именно этот вариант считается наиболее вероятным накануне старта турнира.