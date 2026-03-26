Форвард сборной Украины получил тяжелую травму: есть ли шанс поехать на чемпионат мира

Нападающий бельгийского Андерлехта Даниил Сикан оказался в лазарете из-за пубалгии. Есть риск, что сезон для футболиста завершен, а повреждение не позволит ему претендовать на место в сборной Украины на чемпионат мира.

Сикан давно не вызывался в главную команду, однако в условиях дефицита кадров мог бы стать опцией для Сергея Реброва. Но, по данным HLN, форварда может ждать хирургическое вмешательство.

Почему Сикан может пропустить чемпионат мира?

Нападающий зимой перешел из турецкого Трабзонспора в Андерлехт за 4 миллиона евро, подписав 4-летний контракт. Однако трансфер в команде из Брюсселя признали неудачным: игрок так и не смог отметиться хотя бы одним результативным действием, прежде чем получить травму.

Сикан страдает пубалгией – это повреждение мышц паха вследствие разрыва или растяжения. Подобное повреждение в этом сезоне было у звездного игрока Барселоны Ламина Ямаля.

Консервативное лечение уколами не помогло Даниилу. Поэтому есть опасения, что сезон для нападающего уже завершен. Вероятно, придется делать операцию – а это окончательно разрушит мечты Сикана о попадании в состав Сергея Реброва на чемпионат мира, если сборная Украины сможет туда попасть.

Как Сикан выступал за сборную Украины?