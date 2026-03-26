Сікан давно не викликався до головної команди, проте в умовах дефіциту кадрів міг би стати опцією для Сергія Реброва. Але, за даними HLN, на форварда може чекати хірургічне втручання.

Чому Сікан може пропустити чемпіонат світу?

Нападник взимку перейшов з турецького Трабзонспора до Андерлехта за 4 мільйони євро, підписавши 4-річний контракт. Проте трансфер у команді з Брюсселя визнали невдалим: гравець так і не зміг відзначитися бодай однією результативною дією, перш ніж зазнати травми.

Сікан страждає на пубалгію – це пошкодження м'язів паху внаслідок розриву чи розтягнення. Подібне ушкодження цього сезону було у зіркового гравця Барселони Ламіна Ямаля.

Консервативне лікування уколами не допомогло Данилу. Тому є побоювання, що сезон для нападника вже завершено. Ймовірно, доведеться робити операцію – а це остаточно зруйнує мрії Сікана про потрапляння у склад Сергія Реброва на чемпіонат світу, якщо збірна України зможе туди потрапити.

Як Сікан виступав за збірну України?