Сикан давно не вызывался в главную команду, однако в условиях дефицита кадров мог бы стать опцией для Сергея Реброва. Но, по данным HLN, форварда может ждать хирургическое вмешательство.
Почему Сикан может пропустить чемпионат мира?
Нападающий зимой перешел из турецкого Трабзонспора в Андерлехт за 4 миллиона евро, подписав 4-летний контракт. Однако трансфер в команде из Брюсселя признали неудачным: игрок так и не смог отметиться хотя бы одним результативным действием, прежде чем получить травму.
Сикан страдает пубалгией – это повреждение мышц паха вследствие разрыва или растяжения. Подобное повреждение в этом сезоне было у звездного игрока Барселоны Ламина Ямаля.
Консервативное лечение уколами не помогло Даниилу. Поэтому есть опасения, что сезон для нападающего уже завершен. Вероятно, придется делать операцию – а это окончательно разрушит мечты Сикана о попадании в состав Сергея Реброва на чемпионат мира, если сборная Украины сможет туда попасть.
Как Сикан выступал за сборную Украины?
- По данным Transfermarkt, Сикан прошел фактически всю систему юношеских и молодежных сборных Украины. В 2019 году он стал чемпионом мира U-20 в составе команды под руководством Александра Петракова.
- Именно с этим тренером состоялся дебют Сикана в национальной сборной Украины. Он участвовал в отборе на чемпионат мира-2022 и Лиге Наций, сыграл семь матчей и забил один гол – в ворота Казахстана.
- Во времена Сергей Реброва Сикан не получал игровой практики в сборной.
- Форвард участвовал в первом для украинской команды олимпийском футбольном турнире, но голами не отмечался.