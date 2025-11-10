Она продолжит выступления в квалификации на чемпионат мира-2026. Следующий поединок подопечные Сергея Реброва проведут против Франции, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Когда состоится матч Франция – Украина?

Игра состоится 13 ноября в Париже на стадионе "Парк де Пренс". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Это будет второе очное противостояние между командами в нынешнем отборе. Впервые они встречались 5 сентября и тогда "сине-желтые" уступили во Вроцлаве со счетом 0:2.

Кого из футболистов вызвали в сборную Украины?

Сергей Ребров на решающие матчи в квалификации к ЧМ-2026 вызвал 25 футболистов. В частности, в первоначальном списке нашлось место двум дебютантам – Евгению Волынцу и Арсению Батагову.

Вратари : Евгений Волынец (Полесье), Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер).

: Евгений Волынец (Полесье), Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер). Защитники : Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Караваев (Динамо), Арсений Батагов (Трабзонспор).

: Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Караваев (Динамо), Арсений Батагов (Трабзонспор). Полузащитники : Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – Динамо), Георгий Судаков (Бенфика), Олег Очеретько (Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье), Руслан Малиновский (Дженоа), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор).

: Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – Динамо), Георгий Судаков (Бенфика), Олег Очеретько (Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье), Руслан Малиновский (Дженоа), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор). Нападающие : Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Олимпиакос).

: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Олимпиакос). Резервный список: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тымчик, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все – Динамо), Максим Таловеров (Сток Сити), Артем Бондаренко, Егор Назарина (оба – Шахтер), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба – Полесье).

Однако после этого произошли определенные изменения среди футболистов, которых вызвал Сергей Ребров. Из резервного списка был довызван Назар Волошин, а травмированных Владимира Бражко и Арсения Батагова заменят Егор Назарина и Тарас Михавко.

Также в последней игре перед матчами сборных повреждение получил Артем Довбик. Однако пока неизвестно, будет ли кто-то довызван на его место.

Что известно об отборе на ЧМ-2026?