"Сине-желтых" ожидают встречи против Франции и Исландии. Первая игра будет против вице-чемпионов мира на их поле в Париже, сообщает 24 канал.

Какие шансы у сборной Украины?

В сентябре сборная Украины уже играла против французов и не смогла добыть хотя бы ничью (0:2). Однако с того момента подопечные Дешама еще не успели оформить себе победу в группе и прямой выход на ЧМ.

Сейчас "Ле Бле" опережают Украину на три балла и имеют куда лучшую разницу мячей (+6 против +1). Если же команда Сергея Реброва надеется посягнуть на первую строчку, то нашей команде нужно выигрывать в Париже минимум в три мяча.

Однако этот расклад является фантастическим. На деле же "сине-желтые" имеют целью хотя бы не проиграть Франции для повышения шансов на второе место. Непроигрыш в Париже позволит Украине в последнем туре играть на ничью с Исландией.

А вот в случае поражения скандинавы, скорее всего, будут иметь поул-позишн перед финальным туром. Если же они обыграют Азербайджан, Украине придется 16-го числа играть только на победу.

Поэтому ничья в Париже может существенно улучшить перспективы "сине-желтых". Но шансы на это очень малы. Победа Франции на "Парк-де-Пренс" оценивается всего в 1,21, тогда как Украины – аж 13,50.

На ничью же выставлен коэффициент 7,30 согласно Favbet. При этом непроигрыш Украины также имеет небольшую вероятность – 4,34. Зато эксперты верят в результативную встречу – 1,60 на "тотал больше 2,5" против 2,37 на ТМ2,5.

