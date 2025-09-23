Сборная Украины продолжает разочаровывать своими результатами. Из-за неудачного старта в отборе к ЧМ-2026 команду может ждать смена главного тренера, сообщает 24 Канал со ссылкой на BurBuzz.

Кто возглавит сборную Украины?

Фанаты сборной Украины недовольны игрой команды и активно требуют отставки Сергея Реброва. Пока что тренер остается на своем месте.

УАФ выражает доверие тренеру, однако в организации уже есть мнения относительно возможного преемника Реброва. Вероятно, если сборная Украины не выйдет на ЧМ-2026, тренер покинет свою должность.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, одним из фаворитов на место тренера сборной является Олег Лужный. Сейчас легенда Динамо работает в УАФ, возглавляя Комитет профессионального футбола.

Инициатором кандидатуры Лужного называется вице-президент УАФ Александр Шевченко. Оба являются выходцами львовского футбола, а также у Олега Романовича сложились дружеские отношения с ним.

Более того, Александр Шевченко не является сторонником Реброва и ожидает его провал, считает Бурбас. Именно поэтому он готов предложить кандидатуру Лужного, когда встанет вопрос о замене тренера.

Чем известен Олег Лужный?

Напомним, что Лужный провел выдающуюся игровую карьеру. Он выступал за луцкое Торпедо, Карпаты, Динамо, Арсенал, Вулверхэмптон и Венту. Вместе с "канонирами" правый защитник становился чемпионом АПЛ.

Однако тренерская карьера Олега Романовича пока скромная. Он работал ассистентом в Венте и Динамо, а самостоятельно возглавлял только Таврию и Карпаты. Однако эти периоды были короткими и давними (2015-2016 годы). Последние же шесть лет Лужный не тренировал ни одну команду.

