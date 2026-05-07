"Сборной 100% нужна была перезагрузка", – Кривцов о новом тренере Украины

Бывший центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился мыслями, относительно кадровых изменений на тренерском мостике команды. Он считает необходимым такой шаг.

Экс-борец Шахтера считает, что Андреа Мальдера удачно дополнял украинскую команду, когда с 2016 по 2021-й был помощником Андрея Шевченко. Об этом он рассказал в комментарии для 24 Канала.

Что сказал Кривцов о назначении Мальдеры?

Бывший футболист считает, что сейчас именно то время, когда сборная нуждается в изменениях на тренерском мостике.

Сборной 100% нужна была перезагрузка после неудачных выступлений и результатов. Я считаю, что Андреа показал свою работу, когда он был в штабе Андрея Шевченко. Были довольно неплохие результаты, как я считаю. Плюс был свой стиль в сборной,

– поделился мыслями Кривцов.

Девятикратный чемпион Украины в составе Шахтера также добавил, что в первый период работы Мальдеры с "сине-желтыми" наблюдался один из самых удачных симбиозов между игроками и тренерским штабом.

Кривцов также отметил, что 54-летний итальянский специалист сейчас является, пожалуй, лучшим среди тех, кого можно было бы пригласить.

Что происходит вокруг назначения Андреа Мальдеры?

Бывший помощник Андрея Шевченко еще не является официальным главным тренером сборной Украины. Однако о процессе заключения контракта с ним в соцсети Х сообщил известный инсайдер Фабрисио Романо.

Потенциальное назначение Мальдеры оценил также и бывший футболист сборной Евгений Левченко. В комментарии для 24 Канала он отметил, что считает такой выбор УАФ правильным, а итальянского специалиста тем, кто может "потянуть" украинскую национальную команду.

Ранее в качестве потенциального преемника Реброва СМИ называли ряд известных тренеров. Среди них были: Мирон Маркевич, Александр Шовковский, Паулу Фонсека и многие другие.

