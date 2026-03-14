Сборная Украины теряет двух легионеров: кто рискует не сыграть со Швецией
- Сборная Украины может потерять Арсения Батагова и Александра Зубкова из-за травм перед матчем со Швецией.
- Команда также не может рассчитывать на Артема Довбыка, Александра Зинченко, Михаила Мудрика и дисквалифицированных Ефима Коноплю и Руслана Малиновского.
За менее чем две недели до решающих поединков плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу 2026 сборная Украины не может рассчитывать на немало игроков. К лазарету присоединились и двух представителей турецкой Суперлиги.
Инсайдерская информация о травме Арсения Батагова появлялась и раньше. А вот отсутствие на тренировке его партнера по команде по информации Gunebakis станет очередной неприятной неожиданностью для Сергея Реброва.
Кто рискует не сыграть со Швецией?
14 марта у турецкого Трабзонспора запланирован матч чемпионата с Ризеспором. Предматчевая тренировка состоялась без двух украинцев – Вне подготовки оказались Арсений Батагов и Александр Зубков.
Относительно Батагова инсайдер Игорь Бурбас уже сообщал о повреждении. А вот Зубков только недавно вернулся на поле после травмы. Тогда он пропустил три недели.
После этого вингер уже участвовал в трех поединках. Но медицинский штаб Трабзонспора все еще имеет предостережения относительно его готовности. Игрока беспокоит подколенное сухожилие.
Тренер турецкой команды Фатих Текке не хочет рисковать важным игроком, который в этом сезоне неоднократно помогал клубу добывать результат. Этим может объясняться пропуск занятия перед Ризеспором.
Очевидно информация о готовности Зубкова помочь сборной появится позже. Относительно Батагова шансы на дебют за национальную команду минимальны.
Кого еще потеряла сборная Украины перед матчами плей-офф отбора на Мундиаль?
- В сборной настоящая эпидемия травм: не смогут приехать в расположение команды Артем Довбик, Александр Зинченко, под большим вопросом Николай Матвиенко и Георгий Судаков.
- Также в игре со Швецией точно не помощники нашей сборной отстраненный от футбола Михаил Мудрик и дисквалифицированные из-за перебора желтых карточек Ефим Конопля и Руслан Малиновский.
- Со шведами подопечные Сергея Реброва сыграют 26 марта в 21:45 по киевскому времени в испанской Валенсии.