Sport News 24 В Польше показали, как сборная Украины им отблагодарила во время матча со Швецией
27 марта, 17:47
В Польше показали, как сборная Украины им отблагодарила во время матча со Швецией

Александра Власова
Основные тезисы
  • Украина проиграла Швеции 1:3 в полуфинале плей-офф, потеряв шанс на квалификацию на чемпионат мира 2026.
  • Польша победила Албанию 2:1 и продолжит борьбу, играя в финале плей-офф со Швецией 31 марта.

Украина потерпела поражение от Швеции, а форвард Арсенала Виктор Дьокереш оформил хет-трик. Единственный гол сборной Реброва забил запасной Матвей Пономаренко. А на трибунах "Сьютат де Валенсия" команда благодарила города, где выступала с начала российского вторжения.

Представители местной ассоциации создали большой баннер с названиями городов, где выступала команда под руководством Сергея Реброва. На баннере главным был лозунг: "Спасибо всему миру за вашу поддержку", который адресовали городам Краков, Лодзь, Познань, Варшава и Вроцлав, сообщает sport.pl.

Что произошло на матче Украина – Швеция?

Из-за войны сборная Украины не может играть дома. Важнейший матч против Швеции состоялся на стадионе в Валенсии, где команда поблагодарила города-хозяева, которые принимали ее раньше.

Какие следующие матчи у сборной Украины и Польши?

  • В полуфинале плей-офф Украина проиграла Швеции 1:3 и потеряла шанс напрямую квалифицироваться на чемпионат мира – 2026. В параллельном матче Польша одолела Албанию 2:1, оставив себе шансы на продолжение борьбы, пишет сайт УЕФА.

  • После поражения украинцы завершили путь в плей-офф, но 31 марта проведут товарищескую игру против Албании. Польша же в тот же день сыграет в финале плей-офф со Швецией – победителем полуфинала против Украины.