В Польше показали, как сборная Украины им отблагодарила во время матча со Швецией

Украина потерпела поражение от Швеции, а форвард Арсенала Виктор Дьокереш оформил хет-трик. Единственный гол сборной Реброва забил запасной Матвей Пономаренко. А на трибунах "Сьютат де Валенсия" команда благодарила города, где выступала с начала российского вторжения.

Представители местной ассоциации создали большой баннер с названиями городов, где выступала команда под руководством Сергея Реброва. На баннере главным был лозунг: "Спасибо всему миру за вашу поддержку", который адресовали городам Краков, Лодзь, Познань, Варшава и Вроцлав, сообщает sport.pl.

Что произошло на матче Украина – Швеция?

Из-за войны сборная Украины не может играть дома. Важнейший матч против Швеции состоялся на стадионе в Валенсии, где команда поблагодарила города-хозяева, которые принимали ее раньше.

