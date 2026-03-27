В Польше показали, как сборная Украины им отблагодарила во время матча со Швецией
- Украина проиграла Швеции 1:3 в полуфинале плей-офф, потеряв шанс на квалификацию на чемпионат мира 2026.
- Польша победила Албанию 2:1 и продолжит борьбу, играя в финале плей-офф со Швецией 31 марта.
Украина потерпела поражение от Швеции, а форвард Арсенала Виктор Дьокереш оформил хет-трик. Единственный гол сборной Реброва забил запасной Матвей Пономаренко. А на трибунах "Сьютат де Валенсия" команда благодарила города, где выступала с начала российского вторжения.
Представители местной ассоциации создали большой баннер с названиями городов, где выступала команда под руководством Сергея Реброва. На баннере главным был лозунг: "Спасибо всему миру за вашу поддержку", который адресовали городам Краков, Лодзь, Познань, Варшава и Вроцлав, сообщает sport.pl.
Что произошло на матче Украина – Швеция?
Из-за войны сборная Украины не может играть дома. Важнейший матч против Швеции состоялся на стадионе в Валенсии, где команда поблагодарила города-хозяева, которые принимали ее раньше.
Какие следующие матчи у сборной Украины и Польши?
- В полуфинале плей-офф Украина проиграла Швеции 1:3 и потеряла шанс напрямую квалифицироваться на чемпионат мира – 2026. В параллельном матче Польша одолела Албанию 2:1, оставив себе шансы на продолжение борьбы, пишет сайт УЕФА.
После поражения украинцы завершили путь в плей-офф, но 31 марта проведут товарищескую игру против Албании. Польша же в тот же день сыграет в финале плей-офф со Швецией – победителем полуфинала против Украины.