Представники місцевої асоціації створили великий банер із назвами міст, де виступала команда під керівництвом Сергія Реброва. На банері головним було гасло: "Дякуємо всьому світу за вашу підтримку", яке адресували містам Краків, Лодзь, Познань, Варшава та Вроцлав, повідомляє sport.pl.
Що сталося на матчі Україна – Швеція?
Через війну збірна України не може грати вдома. Найважливіший матч проти Швеції відбувся на стадіоні у Валенсії, де команда подякувала містам-господарям, які приймали її раніше.
Які наступні матчі у збірної України та Польщі?
- В півфіналі плей‑оф Україна програла Швеції 1:3 і втратила шанс напряму кваліфікуватися на чемпіонат світу – 2026. У паралельному матчі Польща здолала Албанію 2:1, залишивши собі шанси на продовження боротьби, пише сайт УЄФА.
Після поразки українці завершили шлях у плей‑оф, але 31 березня проведуть товариську гру проти Албанії. Польща ж того ж дня зіграє у фіналі плей‑оф зі Швецією – переможцем півфіналу проти України.