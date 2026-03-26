Ярмоленко и близко не стоит: кто больше всех забивает за сборную Украины

Сборная Украины по футболу остается главной командой страны. Болельщикам особенно приятно, когда футболисты забивают решающие победные голы.

Впрочем, авторы голов не всегда такие очевидные, как кажется на первый взгляд. 24 Канал расскажет о самых результативных игроках во времена Сергея Реброва.

Смотрите также Без Малиновского и еще двух игроков: Ребров назвал состав Украины на матч со Швецией

Кто вошел в список тех, кто забивает чаще сборной Украины?

В список вошел Судаков, Цыганков, Гуцуляк, Довбик и Зинченко.

Георгий Судаков – 4 гола, 6 ассистов, Виктор Цыганков – 6 голов, 3 ассиста, Алексей Гуцуляк – 5 голов, 2 ассиста, Артем Довбик – 5 голов, 2 ассиста, Александр Зинченко – 4 гола, 3 ассиста.

Кто вошел в заявку сборной Украины на матч против Швеции?