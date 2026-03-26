Ярмоленко и близко не стоит: кто больше всех забивает за сборную Украины
- Сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года против Швеции 26 марта в Валенсии.
- Главный тренер Сергей Ребров объявил заявку на матч, в которую вошли 23 футболиста, среди которых не будет Руслана Малиновского и Ефима Конопли из-за перебора желтых карточек.
Сборная Украины по футболу остается главной командой страны. Болельщикам особенно приятно, когда футболисты забивают решающие победные голы.
Впрочем, авторы голов не всегда такие очевидные, как кажется на первый взгляд. 24 Канал расскажет о самых результативных игроках во времена Сергея Реброва.
Кто вошел в список тех, кто забивает чаще сборной Украины?
В список вошел Судаков, Цыганков, Гуцуляк, Довбик и Зинченко.
- Георгий Судаков – 4 гола, 6 ассистов,
- Виктор Цыганков – 6 голов, 3 ассиста,
- Алексей Гуцуляк – 5 голов, 2 ассиста,
- Артем Довбик – 5 голов, 2 ассиста,
- Александр Зинченко – 4 гола, 3 ассиста.
Кто вошел в заявку сборной Украины на матч против Швеции?
- Национальная сборная Украины проведет 26 марта полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года против Швеции. Победа в этой игре приблизит "сине-желтых" к финалу плей-офф и повысит шансы на квалификацию на Мундиаль.
Главный тренер Сергей Ребров объявил заявку на матч, в которую вошли 23 футболиста. Из-за перебора желтых карточек в игре не смогут принять участие Руслан Малиновский и Ефим Конопля, а также защитник Борис Крушинский.
Среди вызванных: вратари Руслан Нещерет и Анатолий Трубин; защитники Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Сваток, Валерий Бондарь; полузащитники Алексей Гуцуляк, Егор Ярмолюк; нападающие Роман Яремчук, Владислав Ванат и другие, сообщает УАФ.
Матч состоится на нейтральном поле в Валенсии (Испания) в 21:45 по киевскому времени.