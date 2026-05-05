Победили участника Олимпиады: сборная Украины сотворила громкую сенсацию на чемпионате мира по хоккею

Сборная Украины шокировала фаворита и одержала важнейшую победу над Францией на чемпионате мира. Команда Дмитрия Христича сделала еще один шаг к желанному выходу в элиту.

Украинские хоккеисты выдали один из самых ярких матчей последних лет, переиграв Францию в третьем туре ЧМ-2026 в дивизионе IA. "Сине-желтые" удержали бешеное давление соперника и подарили болельщикам настоящую спортивную драму, сообщает 24 Канал.

Как разворачивался матч Украина – Франция?

Команда Дмитрия Христича блестяще начала встречу, шокировав французов двумя шайбами уже в первом периоде. Сначала Артем Гребеник открыл счет, а затем Игорь Мережко удвоил преимущество Украины.

Франция, которая считалась фаворитом и была участником Олимпиады-2026, во втором периоде отыгралась благодаря шайбам Брюша и Будона. Однако еще до перерыва Даниил Трахт снова вывел Украину вперед, установив победный счет – 3:2.

Украина – Франция обзор матча: смотрите видео

Историческая победа и шанс на прорыв

По информации Федерации хоккея Украины, наша команда одолела Францию впервые с 2007 года, когда была победа в товарищеском матче (4:1), а на уровне чемпионатов мира сине-желтые в последний раз побеждали трехцветных в 2004-м (7:1).

После трех туров украинцы имеют 6 очков и поднялись в топ-2 турнирной таблицы, серьезно заявив о борьбе за выход в элитный дивизион. Ранее команда Христича проиграла Польше 2:3 и победила Литву 2:1.

Следующий ключевой матч "сине-желтые" проведут 7 мая против Казахстана, который может стать определяющим в битве за повышение в классе.

Чемпионат мира-2026 в Дивизионе 1А проходит в польском Сосновце. Две лучшие команды турнира поднимутся в элитный дивизион. Последняя команда понизится в Дивизион 1В.

