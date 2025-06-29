Украину представляли 4 легкоатлета. Среди них Александр Сосновенко, Александр Соколов, Дмитрий Янчук и Илья Попов, пишет 24 канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

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Что произошло на турнире

Сборная Украины показала четвертый результат, финишировав с лучшим временем в текущем сезоне, а именно 39,10 секунды. Однако вскоре результат аннулировали из-за нарушения правил.

Украинская команда получила дисквалификацию из-за технической ошибки на третьем этапе эстафеты. Дмитрий Янчук пересек границы своей дорожки и зашел на другую, где в тот момент бежал представитель Швейцарии.

Из-за этого нарушения сборная Украины не получила ни одного очка в общий зачет.

Отметим, что победу в соревнованиях одержала сборная Нидерландов. Со своим результатом они установили рекорд командного континентального первенства.