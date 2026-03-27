После провала со Швецией: кто будет следующим соперником сборной Украины в 2026 году

Сборная Украины отыграла полуфинальный матч раунда плей-офф квалификации чемпионата мира-2026. Подопечные Сергея Реброва попали туда благодаря второму месту в группе.

Первым соперником Украины в этой стадии была сборная Швеции, сообщает 24 Канал. Матч, который прошел в Валенсии, завершился для подопечных Реброва отрицательным результатом.

Кто следующий соперник Украины?

Украинской сборной не удалось преодолеть шведов. Матч завершился со счетом 1:3 в пользу скандинавов. Главным героем встречи стал Виктор Дьокереш, который оформил хет-трик.

Таким образом, следующий матч сборной Украины пройдет 31 марта в той же Валенсии. Нашим соперником станет сборная Албании, которая в своей полуфинальной встрече плей-офф проиграла Польше.

К сожалению, эта игра будет носить статус товарищеского матча. За путевку на Мундиаль будут бороться Швеция и Польша, которые свои полуфинальные стыковые матчи выиграли.

Для Украины же матч против Албании станет стартом подготовки к новому сезону Лиги наций. Напомним, что наша сборная будет играть в дивизионе В, где попала в одну группу с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.

