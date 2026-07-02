Сборная Украины U-19 вышла в полуфинал футбольного Евро-2026

Вечером 2 июля сборные Украины и Сербии встретились во втором туре чемпионата Европы по футболу среди команд до 19 лет. Интрига в матче сохранялась до самого финального свистка.

Сборные подошли к матчу с разными результатами в первом туре. О том, что они показали в очном поединке, сообщает 24 Канал.

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Как сложился матч Сербия – Украина?

После некоторой разведки со стороны обеих команд украинскую сборную подвел выход из обороны. Наши игроки потеряли мяч вблизи своей штрафной, а нападающий клуба Графичар (Белград) Джордже Ранкович реализовал выход один на один с вратарем.

Во второй половине тайма настал час Виталия Глюта. Сначала футболист Чикаго Файр великолепно откликнулся на фланговый навес, а через несколько минут он удачно пробил с очень дальнего расстояния – 2:1.

Сербия – Украина – 1:2

Голы: Ранкович, 16 – Глют, 32, 36

Еще в первом тайме подопечные Дмитрия Михайленко могли неоднократно увеличивать отрыв, но сербов спасал вратарь. Во второй половине матча настала очередь Назара Домчака, который несколько раз отбивал сложные мячи после ударов сербов.

Обзор матча Сербия – Украина от MEGOGO: смотрите видео

2:1 – Украина победила.

Юношеская сборная Украины: что дальше?

После двух матчей сборная Украины возглавляет турнирную таблицу группы B с шестью очками в активе.

Наша национальная команда досрочно гарантировала себе выход в полуфинал турнира. Подопечные Дмитрия Михайленко опережают сборную Италии на два очка.

Матч третьего тура континентального первенства против сборной Италии состоится 5 июля в 18:00.