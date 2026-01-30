Украина – Швеция: Маркевич высказался о матче сборной в отборе на чемпионат мира
- Мирон Маркевич заявил, что точное состояние команд перед матчем Украина – Швеция станет известен ближе к дате игры.
- Маркевич отметил, что важно знать, кто из игроков обеих команд будет готов к матчу, учитывая возможные травмы.
Этим летом состоится чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. В то же время сборной Украины придется еще сыграть два матча плей-офф квалификации, чтобы получить путевку на желанный мундиаль.
Подопечные Сергея Реброва в первой игре встретятся со Швецией – 26 марта. Бывший тренер Металлиста, Карпат и Днепра Мирон Маркевич в комментарии 24 канала высказался о предстоящем матче национальной команды.
Что сказал Маркевич о матче Украина – Швеция?
Маркевич отметил, что ближе к матчу станет известно, в каком положении будут подходить команды к противостоянию.
До матча еще много времени, практически 2 месяца. Сейчас я ничего не могу сказать, ведь надо понимать, кто будет готов к матчу и будет играть, а кто будет травмирован. Возможно, что к тому времени залечит свою травму Артем Довбик. Кроме того, нужно понимать, кто из футболистов сборной Швеции будет играть, потому что там тоже есть травмированные. Все будет ясно ближе к игре,
– сказал специалист.
Ранее Маркевич высказался относительно Андрея Ярмоленко. Выдающийся специалист прокомментировал решение футболиста Динамо завершить карьеру.
Как выступала Украина в отборе на ЧМ-2026?
Подопечные Сергея Реброва начали свой путь на чемпионат мира в сентябре 2025 года, уступив Франции – 0:2. В следующем матче Украина сыграла с Азербайджаном вничью – 1:1.
В октябре "сине-желтые" переиграли Исландию – 3:5. А во второй встрече с Азербайджаном смогли взять три очка, одержав победу со счетом 2:1.
В ноябре сборная Украины проиграла Франции – 0:4. В последней игре против Исландии команда Реброва смогла выгрызть победу (2:0) и выйти в плей-офф отбора на мундиаль-2026.
В случае победы над Швецией "сине-желтые" встретятся с победителем пары Польша – Албания и разыграют путевку на чемпионат мира.