Україна – Швеція: Маркевич висловився про матч збірної у відборі на чемпіонат світу
- Мирон Маркевич заявив, що точний стан команд перед матчем Україна – Швеція стане відомий ближче до дати гри.
- Маркевич зазначив, що важливо знати, хто з гравців обох команд буде готовий до матчу, враховуючи можливі травми.
Цього літа відбудеться чемпіонат світу 2026 року у США, Канаді та Мексиці. Водночас збірній України доведеться ще зіграти два матчі плей-оф кваліфікації, аби здобути путівку на омріяний мундіаль.
Підопічні Сергія Реброва у першій грі зустрінуться зі Швецією – 26 березня. Колишній тренер Металіста, Карпат та Дніпра Мирон Маркевич у коментарі 24 каналу висловився про майбутній матч національної команди.
Що сказав Маркевич про матч Україна – Швеція?
Маркевич наголосив, що ближче до матчу стане відомо, у якому становищі підходимуть команди до протистояння.
До матчу ще багато часу, практично 2 місяці. Зараз я нічого не можу сказати, адже треба розуміти, хто буде готовий до матчу та гратиме, а хто буде травмований. Можливо, що до того часу залікує свою травму Артем Довбик. Окрім того, потрібно розуміти, хто з футболістів збірної Швеції буде грати, тому що там теж є травмовані. Усе буде ясно ближче до гри,
– сказав спеціаліст.
Раніше Маркевич висловився щодо Андрія Ярмоленка. Видатний фахівець прокоментував рішення футболіста Динамо завершити кар'єру.
Як виступала Україна у відборі на ЧС-2026?
Підопічні Сергія Реброва почали свій шлях на чемпіонат світу у вересні 2025 року, поступившись Франції – 0:2. У наступному матчі Україна зіграла з Азербайджаном унічию – 1:1.
У жовтні "синьо-жовті" переграли Ісландію – 3:5. А у другій зустрічі з Азербайджаном змогли взяти три очки, здобувши перемогу з рахунком 2:1.
У листопаді збірна України програла Франції – 0:4. В останній грі проти Ісландії команда Реброва змогла вигризти перемогу (2:0) та вийти у плей-оф відбору на мундіаль-2026.
У разі перемоги над Швецією "синьо-жовті" зустрінуться з переможцем пари Польща – Албанія та розіграють путівку на чемпіонат світу.