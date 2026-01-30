Україна – Швеція: Маркевич висловився про матч збірної у відборі на чемпіонат світу

Цього літа відбудеться чемпіонат світу 2026 року у США, Канаді та Мексиці. Водночас збірній України доведеться ще зіграти два матчі плей-оф кваліфікації, аби здобути путівку на омріяний мундіаль.

Підопічні Сергія Реброва у першій грі зустрінуться зі Швецією – 26 березня. Колишній тренер Металіста, Карпат та Дніпра Мирон Маркевич у коментарі 24 каналу висловився про майбутній матч національної команди.

Що сказав Маркевич про матч Україна – Швеція?

Маркевич наголосив, що ближче до матчу стане відомо, у якому становищі підходимуть команди до протистояння.

До матчу ще багато часу, практично 2 місяці. Зараз я нічого не можу сказати, адже треба розуміти, хто буде готовий до матчу та гратиме, а хто буде травмований. Можливо, що до того часу залікує свою травму Артем Довбик. Окрім того, потрібно розуміти, хто з футболістів збірної Швеції буде грати, тому що там теж є травмовані. Усе буде ясно ближче до гри,

– сказав спеціаліст.

Як виступала Україна у відборі на ЧС-2026?