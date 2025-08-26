В сентябре 2025 года сборная Украины по футболу начнет отборочный цикл на чемпионат мира 2026 года. Основной этап турнира впервые в истории состоится в США, Канаде и Мексике.

Сергей Ребров определился с заявкой сборной Украины на матчи квалификации на ЧМ-2026. Главный тренер национальной команды вызвал 25 футболистов, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Кого вызвал Ребров на матчи сборной?

Украинская ассоциация футбола обнародовала заявку сборной Украины на матчи отбора на чемпионат мира 2026 года. В список вызванных футболистов попали такие исполнители:

Вратари : Андрей Лунин (Реал), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Анатолий Трубин (Бенфика).

: Андрей Лунин (Реал), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Анатолий Трубин (Бенфика). Защитники : Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба – Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон).

: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба – Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон). Полузащитники : Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Георгий Судаков (все – Шахтер), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко (Динамо), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Александр Зинченко (Арсенал), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье), Александр Зубков (Трабзонспор), Виктор Цыганков (Жирона).

: Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Георгий Судаков (все – Шахтер), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко (Динамо), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Александр Зинченко (Арсенал), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье), Александр Зубков (Трабзонспор), Виктор Цыганков (Жирона). Нападающие: Владислав Ванат (Динамо), Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олимпиакос).

Резервный список: Георгий Бущан (Аль-Шабаб), Богдан Михайличенко (Полесье), Евгений Чеберко (Коламбус Крю), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все – Динамо).

УАФ объявила заявку сборной Украины на сентябрьские матчи: смотрите видео

Напомним, что сборная Украины в сентябре сыграет два матча отбора на чемпионат мира 2026 года. "Сине-желтые" встретятся с Францией – 5 сентября, а также с Азербайджаном – 9 сентября.