У вересні 2025 року збірна України з футболу розпочне відбірковий цикл на чемпіонат світу 2026 року. Основний етап турніру вперше в історії відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Сергій Ребров визначився із заявкою збірної України на матчі кваліфікації на ЧС-2026. Головний тренер національної команди викликав 25 футболістів, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ. Читайте також "Поки вони не передумали": Довбик отримав невтішний вердикт від ексфутболіста збірної Італії Кого викликав Ребров на матчі збірної? Українська асоціація футболу оприлюднила заявку збірної України на матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. У список викликаних футболістів потрапили такі виконавці: Воротарі : Андрій Лунін (Реал), Дмитро Різник (Шахтар), Анатолій Трубін (Бенфіка).

: Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Георгій Судаков (усі – Шахтар), Іван Калюжний (Металіст 1925), Микола Шапаренко (Динамо), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Олександр Зінченко (Арсенал), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Олександр Зубков (Трабзонспор), Віктор Циганков (Жирона). Нападники: Владислав Ванат (Динамо), Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос). Резервний список: Георгій Бущан (Аль-Шабаб), Богдан Михайліченко (Полісся), Євген Чеберко (Коламбус Крю), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – Динамо). УАФ оголосила заявку збірної України на вересневі матчі: дивіться відео Нагадаємо, що збірна України у вересні зіграє два матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. "Синьо-жовті" зустрінуться з Францією – 5 вересня, а також з Азербайджаном – 9 вересня.