Заявка збірної України на матчі відбору на ЧС-2026
- Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на матчі кваліфікації на ЧС-2026, викликавши 25 футболістів.
- Матчі відбору пройдуть у вересні 2025 року проти Франції та Азербайджану.
У вересні 2025 року збірна України з футболу розпочне відбірковий цикл на чемпіонат світу 2026 року. Основний етап турніру вперше в історії відбудеться у США, Канаді та Мексиці.
Сергій Ребров визначився із заявкою збірної України на матчі кваліфікації на ЧС-2026. Головний тренер національної команди викликав 25 футболістів, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.
Кого викликав Ребров на матчі збірної?
Українська асоціація футболу оприлюднила заявку збірної України на матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. У список викликаних футболістів потрапили такі виконавці:
- Воротарі: Андрій Лунін (Реал), Дмитро Різник (Шахтар), Анатолій Трубін (Бенфіка).
- Захисники: Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва – Динамо), Віталій Миколенко (Евертон).
- Півзахисники: Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Георгій Судаков (усі – Шахтар), Іван Калюжний (Металіст 1925), Микола Шапаренко (Динамо), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Олександр Зінченко (Арсенал), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Олександр Зубков (Трабзонспор), Віктор Циганков (Жирона).
- Нападники: Владислав Ванат (Динамо), Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос).
Резервний список: Георгій Бущан (Аль-Шабаб), Богдан Михайліченко (Полісся), Євген Чеберко (Коламбус Крю), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – Динамо).
УАФ оголосила заявку збірної України на вересневі матчі: дивіться відео
Нагадаємо, що збірна України у вересні зіграє два матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. "Синьо-жовті" зустрінуться з Францією – 5 вересня, а також з Азербайджаном – 9 вересня.