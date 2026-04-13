Украине присудили техническое поражение в матче с Россией

Сборной Украины по водному поло засчитали техническое поражение в матче против России на Кубке мира. Украинцы отказались выходить на игру из-за принципиальной позиции в отношении агрессора.

Скандальная ситуация произошла на турнире World Aquatics в Мальте, где украинская команда могла впервые за долгое время сыграть против россиян. Однако решение не выходить на матч привело к формальному поражению, передает 24 Канал.

Почему Украине засчитали техническое поражение?

Организаторы турнира присудили сборной Украины техническое поражение со счетом 5:0 из-за отказа от участия в матче против нейтральных российских атлетов, говорится на сайте World Aquatics. Согласно регламенту, неявка команды автоматически означает проигрыш.

Украинская сторона сознательно пошла на этот шаг, придерживаясь общей государственной и спортивной позиции по бойкоту представителей страны-агрессора.

Жесткая позиция Украины и федерации

Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищов резко раскритиковал как допуск россиян, так и саму идею проведения такого матча.

По его словам, единственный проигрыш, которого стоит бояться – это моральная капитуляция:

Мы не можем пожимать руки тем, чья страна ежедневно пытается уничтожить нашу. Моральное поражение перед собственным народом – это единственный проигрыш, которого мы действительно боимся,

– передает его слова Федерация водного поло Украины на своей странице в фейсбуке.

Свищов назвал решение World Aquatics о возвращении россиян к международным соревнованиям аморальным и подчеркнул, что украинский спорт сегодня является частью борьбы страны.

В Федерации водного поло Украины подчеркнули: принципы человечности и позиция государства важнее любых турнирных очков.