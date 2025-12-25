Раздавило подъемником: немецкий футболист погиб на горнолыжном курорте в Черногории

Немецкий футбол столкнулся с неожиданной трагической новостью. Один из бывших игроков местных сборных ушел из жизни.

В возрасте 34 лет внезапно погиб воспитанник Штутгарта Себастьян Хертнер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

По теме Внезапные смерти в футболе: кто из звезд украинского чемпионата раньше времени отошел в мир иной

Что случилось с Хертнером?

Смерть произошла в результате трагического случая на горнолыжном курорте в Черногории. Себастьян отдыхал в Савин Кук вместе с женой.

Причиной инцидента стала неисправность двухкресельного подъемника, который оторвался от троса. Как следствие, два кресла столкнулись между собой.

Поэтому Хертнер получил многочисленные ранения и упал с подъемника с высоты 70 метров. Немецкий футболист погиб на месте, тогда как его жена застряла на самом кресле.

В итоге чрезвычайные службы спасли женщину, у нее диагностирован перелом ноги. Местная прокуратура начала расследование по инциденту, а подъемник сразу же был закрыт.

Правда, уже на следующий день администраторы курорта снова запустили подъемник. Ранее Общественное сообщало, что на фронте погиб футболист коломыйского Варатика Михаил Кавацюк.

Что известно о Себастьяне Хертнере?