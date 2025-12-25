Розплющило підйомником: німецький футболіст загинув на гірськолижному курорті в Чорногорії
- Себастьян Хертнер загинув на гірськолижному курорті в Чорногорії.
- Вихованець Штутгарта став жертвою зламаного підйомника.
Німецький футбол зіштовхнувся із несподіваною трагічною новиною. Один з колишніх гравців місцевих збірних пішов з життя.
У віці 34 років раптово загинув вихованець Штутгарта Себастьян Хертнер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.
Що сталось із Хертнером?
Смерть сталась внаслідок трагічного випадку на гірськолижному курорті в Чорногорії. Себастьян відпочивав у Савін Кук разом із дружиною.
Причиною інциденту стала несправність двокрісельного підйомника, який відірвався від троса. Як наслідок, два крісла зіштовхнулись між собою.
Через це Хертнер отримав чисельні поранення та впав з підйомника з висоти 70 метрів. Німецький футболіст загинув на місці, тоді як його дружина застрягла на самому кріслі.
У підсумку надзвичайні служби врятували жінку, у неї діагностовано перелом ноги. Місцева прокуратура розпочала розслідування щодо інциденту, а підйомник одразу ж був зачинений.
Правда, вже на наступний день адміністратори курорту знову запустили підйомник. Раніше Суспільне повідомляло, що на фронті загинув футболіст коломийського Варатика Михайло Кавацюк.
Що відомо про Себастьяна Хертнера?
- Німецький футболіст виступав на позиції центрального захисника. Хертнер виховувався в академії Штутгарта, але за першу команду "швабів" так і не зіграв.
- Натомість гравець провів майже 100 матчів за дубль Штутгарта, а також юнацькі команди цього клубу. Пізніше Себастьян пограв за дубль Шальке.
- На дорослому рівні центрбек грав за Мюнхен 1860, Ерцгебірге, Дармштадт, Тюркгюджю, Любек, Динамо Берлін, Тевтонію та ЕСТВ Гамбург.
- На його рахунку 95 матчів на рівні Другої Бундесліги, а також сім ігор за збірні Німеччини U-18 та U-19.