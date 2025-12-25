Розплющило підйомником: німецький футболіст загинув на гірськолижному курорті в Чорногорії

Німецький футбол зіштовхнувся із несподіваною трагічною новиною. Один з колишніх гравців місцевих збірних пішов з життя.

У віці 34 років раптово загинув вихованець Штутгарта Себастьян Хертнер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

До теми Раптові смерті у футболі: хто із зірок українського чемпіонату завчасно відійшов у засвіти

Що сталось із Хертнером?

Смерть сталась внаслідок трагічного випадку на гірськолижному курорті в Чорногорії. Себастьян відпочивав у Савін Кук разом із дружиною.

Причиною інциденту стала несправність двокрісельного підйомника, який відірвався від троса. Як наслідок, два крісла зіштовхнулись між собою.

Через це Хертнер отримав чисельні поранення та впав з підйомника з висоти 70 метрів. Німецький футболіст загинув на місці, тоді як його дружина застрягла на самому кріслі.

У підсумку надзвичайні служби врятували жінку, у неї діагностовано перелом ноги. Місцева прокуратура розпочала розслідування щодо інциденту, а підйомник одразу ж був зачинений.

Правда, вже на наступний день адміністратори курорту знову запустили підйомник. Раніше Суспільне повідомляло, що на фронті загинув футболіст коломийського Варатика Михайло Кавацюк.

Що відомо про Себастьяна Хертнера?