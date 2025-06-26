После ДТП и пребывания в коме умер футболист Лас-Пальмас Себенсуи Рамос
- Футболист Лас-Пальмас Себенсуи Рамос умер после ДТП и пребывания в коме с 9 июня.
- Медики пытались его спасти, но он умер в больнице на острове Гран-Канария.
- Рамос играл за несколько команд, включая третью команду Лас-Пальмас, Сан-Исидро, УД Гия и другие.
В начале июня Себенсуи Рамос попал под автомобиль в районе Гран-Канария. Он находился в коме с тяжелой черепно-мозговой травмой.
В четверг, 26 июня, стало известно о смерти футболиста Лас-Пальмас, Себенсуи Рамоса. Он находился в коме с 9 июня, пишет 24 канал со ссылкой на AS.
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Умер несмотря на усилия медиков
После ДТП футболиста госпитализировали в больницу на острове, где он и впал в кому.
Медики Университетской больницы Доктора Негрина пытались спасти футболиста, однако их усилия не дали результата. Футболист умер после длительного время пребывания в коме.
Рамос провел прошлый и последний сезон в составе третьей команды Лас-Пальмас и регулярно участвовал в тренировках с резервным составом.
Он также играл за такие клубы, как Сан-Исидро, УД Гия, Акодетти, УД Сан-Фернандо, КД Бесерриль, УД Ла Аталая и Вилья де Санта-Брихида.