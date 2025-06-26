У четвер, 26 червня, стало відомо про смерть футболіста Лас-Пальмас, Себенсуї Рамоса. Він перебував у комі з 9 червня, пише 24 канал з посиланням на AS.

Читайте також Шокуюча смерть в Аргентині: 18-річний футболіст пішов з життя під час операції на коліні

Помер попри зусилля медиків

Після ДТП футболіста госпіталізували до лікарні на острові, де він і впав у кому.

Медики Університетської лікарні Доктора Негріна намагалися врятувати футболіста, однак їхні зусилля не дали результату. Футболіст помер після тривалого час перебування у комі.

Рамос провів минулий і останній сезон у складі третьої команди Лас-Пальмас та регулярно брав участь у тренуваннях з резервним складом.

Він також грав за такі клуби, як Сан-Ісідро, УД Гія, Акодетті, УД Сан-Фернандо, КД Бесерріль, УД Ла Аталая та Вілья де Санта-Брихіда.