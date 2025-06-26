В четверг, 26 июня, стало известно о смерти футболиста Лас-Пальмас, Себенсуи Рамоса. Он находился в коме с 9 июня, пишет 24 канал со ссылкой на AS.

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Умер несмотря на усилия медиков

После ДТП футболиста госпитализировали в больницу на острове, где он и впал в кому.

Медики Университетской больницы Доктора Негрина пытались спасти футболиста, однако их усилия не дали результата. Футболист умер после длительного время пребывания в коме.

Рамос провел прошлый и последний сезон в составе третьей команды Лас-Пальмас и регулярно участвовал в тренировках с резервным составом.

Он также играл за такие клубы, как Сан-Исидро, УД Гия, Акодетти, УД Сан-Фернандо, КД Бесерриль, УД Ла Аталая и Вилья де Санта-Брихида.