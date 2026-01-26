Легендарная Серена Уильямс может возобновить теннисную карьеру
- Серена Уильямс рассматривает возможность возвращения к профессиональному теннису после длительного перерыва, что подтверждают источники из The Telegraph.
- Ожидается, что Уильямс может выйти на корт уже этим летом, приняв участие в турнирах серии Grand Slam.
Серена Уильямс является настоящей иконой тенниса. Она бесспорно была главной звездой своего поколения в женском Туре, одержав ряд громких побед.
Последний раз американка выходила на корт в 2022 году. Появилась информация, что она снова может возобновить карьеру, сообщает The Sun.
Что известно о возвращении Уильямс-младшей в теннис?
По данным британского издания, Серена серьезно размышляет о своем возвращении в профессиональный теннис после длительной паузы. Она всегда избегала заявлений о "завершении карьеры", заявляя, что лишь "отдаляется" от спорта.
Теперь же она хочет снова к нему приблизиться. В декабре прошлого года Уильямс-младшая снова вошла в антидопинговый пул, что спровоцировало слухи о камбэке.
Хотя сама Серена впоследствии отрицала возвращение, источники The Telegraph утверждают, что в теннисных кругах считают ее камбэк очень реальным. Они убеждены, что Уильямс все еще способна конкурировать на уровне WTA.
Отмечается, что уже этим летом Уильямс может вернуться на корт, приняв участие в турнирах серии Grand Slam. Она рассматривает возможность сыграть на Ролан Гаррос, а также Уимблдоне и US Open, в частности, в миксте.
К слову. Ее старшая сестра Винус продолжает выступать в 45 лет, что только подогревает интерес к возможному возвращению Серены. Сейчас Уильямс-старшая остается самой титулованной теннисисткой среди действующих игроков Тура.
В камбэке уверен и бывший чемпион Джим Курье. По его мнению, если не помешают травмы, то Уильямс еще обязательно выйдет на корт – вопрос только в формате и турнире.
Что известно о теннисном наследии Серены Уильямс?
Уильямс-младшая в течение карьеры становилась победительницей 39 турниров серии Grand Slam (23 в одиночном разряде, 14 в парном и два в миксте).
Только в одиночном разряде провела 1014 поединков, в которых одержала 858 побед и 73 титула.
Пять раз становилась победительницей Итоговых турниров, а также является 4-кратной олимпийской чемпионкой.
Её пока последний матч состоялся на US Open-2022, где Серена уступила Айле Томлянович в 1/16 финала.