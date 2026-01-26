Легендарная Серена Уильямс может возобновить теннисную карьеру

Серена Уильямс является настоящей иконой тенниса. Она бесспорно была главной звездой своего поколения в женском Туре, одержав ряд громких побед.

Последний раз американка выходила на корт в 2022 году. Появилась информация, что она снова может возобновить карьеру, сообщает The Sun.

Что известно о возвращении Уильямс-младшей в теннис?

По данным британского издания, Серена серьезно размышляет о своем возвращении в профессиональный теннис после длительной паузы. Она всегда избегала заявлений о "завершении карьеры", заявляя, что лишь "отдаляется" от спорта.

Теперь же она хочет снова к нему приблизиться. В декабре прошлого года Уильямс-младшая снова вошла в антидопинговый пул, что спровоцировало слухи о камбэке.

Хотя сама Серена впоследствии отрицала возвращение, источники The Telegraph утверждают, что в теннисных кругах считают ее камбэк очень реальным. Они убеждены, что Уильямс все еще способна конкурировать на уровне WTA.

Отмечается, что уже этим летом Уильямс может вернуться на корт, приняв участие в турнирах серии Grand Slam. Она рассматривает возможность сыграть на Ролан Гаррос, а также Уимблдоне и US Open, в частности, в миксте.

К слову. Ее старшая сестра Винус продолжает выступать в 45 лет, что только подогревает интерес к возможному возвращению Серены. Сейчас Уильямс-старшая остается самой титулованной теннисисткой среди действующих игроков Тура.

В камбэке уверен и бывший чемпион Джим Курье. По его мнению, если не помешают травмы, то Уильямс еще обязательно выйдет на корт – вопрос только в формате и турнире.

Что известно о теннисном наследии Серены Уильямс?