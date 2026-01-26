Востаннє американка виходила на корт у 2022 році. З'явилась інформація, що вона знову може відновити кар'єру, повідомляє The Sun.

Що відомо про повернення Вільямс-молодшої в теніс?

За даними британського видання, Серена серйозно роздумує щодо свого повернення у професійний теніс після тривалої паузи. Вона завжди уникала заяв про "завершення кар’єри", заявляючи, що лише "віддаляється" від спорту.

Тепер же вона хоче знову до нього наблизитися. У грудні минулого року Вільямс-молодша знову увійшла до антидопінгового пулу, що спровокувало чутки про камбек.

Хоча сама Серена згодом заперечувала повернення, джерела The Telegraph стверджують, що в тенісних колах вважають її камбек дуже реальним. Вони переконані, що Вільямс усе ще здатна конкурувати на рівні WTA.

Зазначається, що вже цього літа Вільямс може повернутися на корт, взявши участь у турнірах серії Grand Slam. Вона розглядає можливість зіграти на Ролан Гаррос, а також Вімблдоні та US Open, зокрема, у міксті.

До слова. Її старша сестра Вінус продовжує виступати у 45 років, що лише підігріває інтерес до можливого повернення Серени. Наразі Вільямс-старша залишається найтитулованішою тенісисткою серед чинних гравчинь Туру.

У камбеку впевнений і колишній чемпіон Джим Кур'є. На його думку, якщо не завадять травми, то Вільямс ще обов’язково вийде на корт – питання лише у форматі та турнірі.

Що відомо про тенісну спадщину Серени Вільямс?