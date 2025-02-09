Мировой боксерский совет высоко оценил достижения Богачука. Сергей возглавил рейтинг лучших боксеров WBC, сообщает 24 канал со ссылкой на сайт организации.
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Признание для Богачука
Американский боксер Себастьян Фундора является полноценным обладателем титула WBC в первом среднем весе. А статус временного чемпиона принадлежит Вирджилу Ортису, который также представляет США.
Обновленный рейтинг WBC в первом среднем весе
- 1. Сергей Богачук
- 2. Исраил Мадримов
- 3. Ксандер Заяс
- 4. Чарльз Конвелл
- 5. Хесус Рамос
- 6. Каллум Уолш
- 7. Эрмал Гадрибиадж
- 8. Бакари Самаке
- 9. Йоэнис Теллез
- 10. Абасс Барау
Отметим, что ранее появилось имя следующего соперника Сергея Богачука. Украинский боксер сразится с победителем противостояния Ортис – Мадримов.
К слову. Сергей Богачук встречался с Вирджилом Отрисом в августе прошлого года. Несмотря на то, что украинец дважды отправлял оппонента в нокдаун, судьи отдали победу американскому боксеру.
Напомним, что последний раз Сергей дрался в андеркарде реванша Усик – Фьюри 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде. Тогда Богачук в шестом раунде нокаутировал британского визави Ишмаэля Дэвиса.