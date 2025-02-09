Мировой боксерский совет высоко оценил достижения Богачука. Сергей возглавил рейтинг лучших боксеров WBC, сообщает 24 канал со ссылкой на сайт организации.

Читайте также "Громкие бои и сильные соперники": украинский боксер раскрыл амбициозные цели на 2025 год

Признание для Богачука

Американский боксер Себастьян Фундора является полноценным обладателем титула WBC в первом среднем весе. А статус временного чемпиона принадлежит Вирджилу Ортису, который также представляет США.

Обновленный рейтинг WBC в первом среднем весе

1. Сергей Богачук

2. Исраил Мадримов

3. Ксандер Заяс

4. Чарльз Конвелл

5. Хесус Рамос

6. Каллум Уолш

7. Эрмал Гадрибиадж

8. Бакари Самаке

9. Йоэнис Теллез

10. Абасс Барау

Отметим, что ранее появилось имя следующего соперника Сергея Богачука. Украинский боксер сразится с победителем противостояния Ортис – Мадримов.

К слову. Сергей Богачук встречался с Вирджилом Отрисом в августе прошлого года. Несмотря на то, что украинец дважды отправлял оппонента в нокдаун, судьи отдали победу американскому боксеру.

Напомним, что последний раз Сергей дрался в андеркарде реванша Усик – Фьюри 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде. Тогда Богачук в шестом раунде нокаутировал британского визави Ишмаэля Дэвиса.