Мировой боксерский совет высоко оценил достижения Богачука. Сергей возглавил рейтинг лучших боксеров WBC, сообщает 24 канал со ссылкой на сайт организации.

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Признание для Богачука

Американский боксер Себастьян Фундора является полноценным обладателем титула WBC в первом среднем весе. А статус временного чемпиона принадлежит Вирджилу Ортису, который также представляет США.

Обновленный рейтинг WBC в первом среднем весе

  • 1. Сергей Богачук
  • 2. Исраил Мадримов
  • 3. Ксандер Заяс
  • 4. Чарльз Конвелл
  • 5. Хесус Рамос
  • 6. Каллум Уолш
  • 7. Эрмал Гадрибиадж
  • 8. Бакари Самаке
  • 9. Йоэнис Теллез
  • 10. Абасс Барау

Отметим, что ранее появилось имя следующего соперника Сергея Богачука. Украинский боксер сразится с победителем противостояния Ортис – Мадримов.

К слову. Сергей Богачук встречался с Вирджилом Отрисом в августе прошлого года. Несмотря на то, что украинец дважды отправлял оппонента в нокдаун, судьи отдали победу американскому боксеру.

Напомним, что последний раз Сергей дрался в андеркарде реванша Усик – Фьюри 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде. Тогда Богачук в шестом раунде нокаутировал британского визави Ишмаэля Дэвиса.