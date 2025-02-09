Світова боксерська рада високо оцінила здобутки Богачука. Сергій очолив рейтинг найкращих боксерів WBC, повідомляє 24 канал із посиланням на сайт організації.
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Визнання для Богачука
Американський боксер Себастьян Фундора є повноцінним володарем титулу WBC у першій середній вазі. А статус тимчасового чемпіона належить Вірджілу Ортісу, який також представляє США.
Оновлений рейтинг WBC у першій середній вазі
- 1. Сергій Богачук
- 2. Ісраїл Мадрімов
- 3. Ксандер Заяс
- 4. Чарльз Конвелл
- 5. Хесус Рамос
- 6. Каллум Волш
- 7. Ермал Гадрібіадж
- 8. Бакарі Самаке
- 9. Йоеніс Теллез
- 10. Абасс Барау
Зазначимо, що раніше з'явилось ім'я наступного суперника Сергія Богачука. Український боксер битиметься з переможцем протистояння Ортіс – Мадрімов.
До слова. Сергій Богачук зустрічався з Вірджілом Отрісом у серпні минулого року. Попри те, що українець двічі відправляв опонента у нокдаун, судді віддали перемогу американському боксеру.
Нагадаємо, що востаннє Сергій бився в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді. Тоді Богачук у шостому раунді нокаутував британського візаві Ішмаеля Девіса.