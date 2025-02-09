Світова боксерська рада високо оцінила здобутки Богачука. Сергій очолив рейтинг найкращих боксерів WBC, повідомляє 24 канал із посиланням на сайт організації.

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Визнання для Богачука

Американський боксер Себастьян Фундора є повноцінним володарем титулу WBC у першій середній вазі. А статус тимчасового чемпіона належить Вірджілу Ортісу, який також представляє США.

Оновлений рейтинг WBC у першій середній вазі

  • 1. Сергій Богачук
  • 2. Ісраїл Мадрімов
  • 3. Ксандер Заяс
  • 4. Чарльз Конвелл
  • 5. Хесус Рамос
  • 6. Каллум Волш
  • 7. Ермал Гадрібіадж
  • 8. Бакарі Самаке
  • 9. Йоеніс Теллез
  • 10. Абасс Барау

Зазначимо, що раніше з'явилось ім'я наступного суперника Сергія Богачука. Український боксер битиметься з переможцем протистояння Ортіс – Мадрімов.

До слова. Сергій Богачук зустрічався з Вірджілом Отрісом у серпні минулого року. Попри те, що українець двічі відправляв опонента у нокдаун, судді віддали перемогу американському боксеру.

Нагадаємо, що востаннє Сергій бився в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді. Тоді Богачук у шостому раунді нокаутував британського візаві Ішмаеля Девіса.