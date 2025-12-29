Звездный украинский боксер неожиданно проведет бой против россиянина

Украинский боксер Сергей Богачук узнал имя своего следующего соперника. Звездный украинец может выйти в ринг против россиянина.

Речь идет о потенциальном бое Сергея Богачука против Раджаба Бутаева. Издание Brunch Boxing сообщило, что украинско-российское противостояние в ринге может состояться уже в начале 2026-го, передает 24 Канал.

С кем может подраться Богачук?

Богачук может подраться против россиянина уже 23 января 2026 года. Их противостояние может войти в вечер бокса от Zuffa Boxing.

По информации BoxRec, Бутаев оформил на профи-ринге 16 побед (12 – нокаутом) при пока одном поражении (от Эймантаса Станиониса из Литвы). В этом проигранном поединке россиянин потерял титул регулярного чемпиона мира по версии WBA. Последний раз Раджаб выходил в ринг в ноябре, когда одолел Артема Пугача.

Как закончился крайний бой Богачука?

Сергей последний раз проводил официальный бой в сентябре 2025-го, когда неожиданно проиграл в реванше американцу Брэндону Адамсу единогласным решением судей: 99 – 91 и 98 – 92 (дважды).

К слову. Богачук и Адамс впервые подрались 17 мая 2025 года. Тот поединок закончился также победой Брэндона по решению судей: 98 – 92 и 97 – 93 (дважды). Хотя Сергей не признал своего первого поражения от этого соперника из США.

Это поражение стало третьим для украинца в профессионалах при 26 победах (24 – нокаутом).

Именно после второго поражения от Адамса украинский боксер солидно упал в рейтинге первого среднего веса 0 седьмая позиция (по версии WBC).

Богачук уже бросал вызов российскому боксеру?

Еще до своего крайнего боя Богачук рассказывал о своей готовности к встрече с россиянином Бахрамом Муртазалиевым. Сергей хотел подраться с ним в 2025-м, но не сложилось.

"Я также хотел бы подраться с Бахрамом. Надеюсь, что этот бой состоится. Я хочу этот поединок. Он хороший соперник. Это важный бой для меня. Надеюсь, мой промоутер сможет организовать его в этом году. Думаю, это будет настоящая война – очень интересный и опасный бой", – говорил Богачук.