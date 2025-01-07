"Интересный экземпляр": известный боксер оценил шансы Кличко побить Фьюри и Джошуа

Владимир Кличко планирует возобновить профессиональную карьеру после длительного перерыва. В спортивном сообществе разнятся мнения относительно возвращения бывшего чемпиона мира.

Сергей Богачук прокомментировал возможный камбэк Кличко-младшего. Украинский боксер считает, что он может себя проявить, сообщает 24 канал со ссылкой на Спорт-Экспресс Украина.

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Богачук о Кличко-младшем

Сергей Богачук отметил, что Владимир Кличко находится в прекрасной форме, чтобы вернуться к профессиональным выступлениям в ринге. Боксер считает, если врачи позволяют, то нет проблем восстановить выступления.

Богачук прокомментировал возможность Кличко-младшего составить конкуренцию Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа. Сергей заметил, что у обоих британских боксеров произошел значительный спад.

Все возможно. Как говорится: "Не старый, а опытный". Но и Джошуа, и Фьюри уже не те, что тогда. Тайсон вон что делал перед боем с Усиком, и как готовился? Его из бара выносили. Кличко живет здоровее, чем Фьюри, он намного более дисциплинирован. Тайсон – это вообще интересный экземпляр. Как он еще остается на таком уровне с таким образом жизни,

– сказал Богачук.

Напомним, что Владимир Кличко ранее встречался с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Тогда в 2015 году он уступил "Цыганскому королю" единогласным решением судей, а через 2 года проиграл Эй-Джею в 11 раунде техническим нокаутом.

Отметим, что недавно Кличко-младший подогрел свое возвращение. Бывший чемпион мира провел спарринг с украинским боксером Дмитрием Ловчинским.