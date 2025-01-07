Сергій Богачук прокоментував можливий камбек Кличка-молодшого. Український боксер вважає, що він може себе проявити, повідомляє 24 канал із посиланням на Спорт-Експрес Україна.

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Богачук про Кличка-молодшого

Сергій Богачук зазначив, що Володимир Кличко знаходиться у чудовій формі, аби повернутись до професійних виступів у ринзі. Боксер вважає, якщо лікарі дозволяють, то немає проблем відновити виступи.

Богачук прокоментував можливість Кличка-молодшого скласти конкуренцію Тайсону Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Сергій зауважив, що в обох британських боксерів відбувся значний спад.

Усе можливо. Як то кажуть: "Не старий, а досвідчений". Але і Джошуа, і Ф'юрі вже не ті, що тоді. Тайсон он що робив перед боєм з Усиком, і як готувався? Його з бару виносили. Кличко живе здоровіше, ніж Ф'юрі, він набагато більш дисциплінований. Тайсон – це взагалі цікавий екземпляр. Як він ще залишається на такому рівні з таким способом життя,

– сказав Богачук.

Нагадаємо, що Володимир Кличко раніше зустрічався з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Тоді у 2015 році він поступився "Циганському королю" одноголосним рішенням суддів, а через 2 роки програв Ей-Джею в 11 раунді технічним нокаутом.

Зазначимо, що нещодавно Кличко-молодший підігрів своє повернення. Колишній чемпіон світу провів спаринг з українським боксером Дмитром Ловчинським.