Миллионер с бизнесом в ОРДЛО: что известно о состоянии беглого героя Бубки

Герой Украины Сергей Бубка оказался в центре громкого скандала из-за бизнеса на оккупированном Донбассе. Журналисты выяснили, что компании, связанные с ним, заключали контракты с оккупационными структурами.

Имя легендарного легкоатлета годами ассоциировалось с мировыми рекордами и спортивными победами. Однако последние расследования поставили под сомнение его репутацию, в частности, из-за деятельности семейного бизнеса на временно оккупированных территориях, сообщает 24 Канал.

Что известно о бизнесе Бубки на оккупированном Донбассе?

Журналисты проекта Bihus.Info выяснили, что семейная компания "Монблан", связана с Сергеем Бубкой и его братом Василием, продолжает работать на временно оккупированных территориях Донецкой области. В 2023 году фирма даже перерегистрировалась в российских реестрах юридических лиц.

По данным расследования, компания заключала контракты с так называемыми структурами "ДНР" на поставку топлива. В частности, в мае 2023 года "Монблан" подписал по меньшей мере три соглашения с оккупационными учреждениями – всего на более 800 тысяч рублей.

Речь шла о продаже талонов на топливо, которые можно использовать на заправках сети компании. По данным журналистов, на оккупированной территории работает не менее шести таких АЗС – четыре в Донецке, одна в Макеевке и еще одна возле Волновахи.

Контракты подписывал брат спортсмена Василий Бубка, который в регистрационных документах указан директором компании.

Следствие и подозрения в сотрудничестве с оккупантами

После обнародования расследования делом заинтересовались украинские правоохранители. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье о возможном пособничестве государству-агрессору.

Следователи проверяют, могли ли предприятия, связанные с Бубкой, способствовать деятельности оккупационной власти или финансировать ее через коммерческие операции. Также Бюро экономической безопасности рассматривало вопрос о возможных санкциях против компаний.

Несмотря на скандал, сам Бубка длительное время публично не комментировал расследование.

Миллионные активы и влияние в спорте

Сергей Бубка – один из самых успешных спортсменов в истории Украины. Он является олимпийским чемпионом и многократным рекордсменом мира по прыжкам с шестом. В 2001 году спортсмен получил звание Героя Украины.

После завершения карьеры Бубка сделал влиятельную спортивную и политическую карьеру:

возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины с 2005 по 2022 год;

был членом Международного олимпийского комитета;

в 2002–2006 годах был народным депутатом Украины.

Кроме спорта, он занимался бизнесом. Среди прочего, Бубка был связан с банковским сектором – в частности, с "Родовид Банком", который в 2009 году национализировали после финансового кризиса.

По информации obozrevatel, весной 2007 года журнал "Фокус" оценил состояние олимпийского чемпиона в 350 миллионов долларов, поставив его на 56-е место в рейтинге самых богатых украинцев.

А через год это же издание оценило активы тогдашнего председателя НОК и его старшего брата Василия (председателя наблюдательного совета "Родовид Банка") в 370 миллионов.

Также сообщалось, что спортсмен имеет недвижимость в Монако.

Лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины?