Миллионер с бизнесом в ОРДЛО: что известно о состоянии беглого героя Бубки
- Сергей Бубка оказался в скандале из-за бизнеса на оккупированном Донбассе, связан с контрактами с "ДНР".
- СБУ начала уголовное производство относительно возможного сотрудничества с оккупационными властями, но пока против Бубки не введены санкции.
Герой Украины Сергей Бубка оказался в центре громкого скандала из-за бизнеса на оккупированном Донбассе. Журналисты выяснили, что компании, связанные с ним, заключали контракты с оккупационными структурами.
Имя легендарного легкоатлета годами ассоциировалось с мировыми рекордами и спортивными победами. Однако последние расследования поставили под сомнение его репутацию, в частности, из-за деятельности семейного бизнеса на временно оккупированных территориях, сообщает 24 Канал.
Что известно о бизнесе Бубки на оккупированном Донбассе?
Журналисты проекта Bihus.Info выяснили, что семейная компания "Монблан", связана с Сергеем Бубкой и его братом Василием, продолжает работать на временно оккупированных территориях Донецкой области. В 2023 году фирма даже перерегистрировалась в российских реестрах юридических лиц.
По данным расследования, компания заключала контракты с так называемыми структурами "ДНР" на поставку топлива. В частности, в мае 2023 года "Монблан" подписал по меньшей мере три соглашения с оккупационными учреждениями – всего на более 800 тысяч рублей.
Речь шла о продаже талонов на топливо, которые можно использовать на заправках сети компании. По данным журналистов, на оккупированной территории работает не менее шести таких АЗС – четыре в Донецке, одна в Макеевке и еще одна возле Волновахи.
Контракты подписывал брат спортсмена Василий Бубка, который в регистрационных документах указан директором компании.
Следствие и подозрения в сотрудничестве с оккупантами
После обнародования расследования делом заинтересовались украинские правоохранители. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье о возможном пособничестве государству-агрессору.
Следователи проверяют, могли ли предприятия, связанные с Бубкой, способствовать деятельности оккупационной власти или финансировать ее через коммерческие операции. Также Бюро экономической безопасности рассматривало вопрос о возможных санкциях против компаний.
Несмотря на скандал, сам Бубка длительное время публично не комментировал расследование.
Миллионные активы и влияние в спорте
Сергей Бубка – один из самых успешных спортсменов в истории Украины. Он является олимпийским чемпионом и многократным рекордсменом мира по прыжкам с шестом. В 2001 году спортсмен получил звание Героя Украины.
После завершения карьеры Бубка сделал влиятельную спортивную и политическую карьеру:
- возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины с 2005 по 2022 год;
- был членом Международного олимпийского комитета;
- в 2002–2006 годах был народным депутатом Украины.
Кроме спорта, он занимался бизнесом. Среди прочего, Бубка был связан с банковским сектором – в частности, с "Родовид Банком", который в 2009 году национализировали после финансового кризиса.
По информации obozrevatel, весной 2007 года журнал "Фокус" оценил состояние олимпийского чемпиона в 350 миллионов долларов, поставив его на 56-е место в рейтинге самых богатых украинцев.
А через год это же издание оценило активы тогдашнего председателя НОК и его старшего брата Василия (председателя наблюдательного совета "Родовид Банка") в 370 миллионов.
Также сообщалось, что спортсмен имеет недвижимость в Монако.
Лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины?
- Призыв забрать у Бубки почетное государственное звание из-за измены Украины и ведения бизнеса с оккупантами высказал украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который выступил в Верховной Раде.
- Ряд украинских спортсменов, включая Василия Ломаченко, Александром Усиком и Алиной Шатерниковой, начали защищать Бубку и подчеркивать его спортивные заслуги.
- Согласно украинскому законодательству, лишить человека звания Героя Украины можно по приговору суда по уголовному делу или в случае попадания человека в санкционные списки. Сейчас против Бубки не возбуждено дел и не введены санкции.