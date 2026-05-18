Героя Украины Бубку разоблачили на миллионных доходах в рублях из оккупированного Донецка
- Сергей Бубка получил более миллиона рублей дохода от бизнеса в оккупированном Донецке через компанию "Монблан".
- Бубка владеет недвижимостью в Крыму, включая виллу и нежилые объекты, которые зарегистрированы в российских реестрах.
Имя одного из самых известных спортсменов страны снова связали с финансовыми потоками на временно оккупированных территориях. Новые данные из российских налоговых баз вызвали волну возмущения и поставили еще больше вопросов к экс-главе НОК.
Легенда украинского спорта оказалась в центре нового скандала. Сергей Бубка, по данным расследования "Телевидения Торонто", в 2023 году получил более миллиона рублей дохода от бизнеса в оккупированном Донецке.
Смотрите также "Нет никаких оснований": министр Бедный о возможном лишении Бубки звания Героя Украины
Сколько заработал Бубка на оккупированной территории?
В 2023 году Сергей Бубка получил 1 104 186 рублей дивидендов от фирмы "Монблан", работающей в оккупированном Донецке. Из этой суммы, как отмечается, должен был быть уплачен налог в бюджет России.
Речь идет о компании, которая ранее уже фигурировала в журналистских материалах из-за сотрудничества с оккупационными структурами. Именно "Монблан", по данным Bihus.Info связывали с поставками топлива для подконтрольных России учреждений на захваченных территориях.
Бизнес-империя на оккупированных территориях
Согласно обнародованным данным, Бубка остается совладельцем как минимум трех компаний в Донецке – "Монбла", "Август" и "Спортивный клуб Сергея Бубки". В 2025 году только выручка "Монблана" превысила 328 миллионов рублей, а доходы других связанных структур также резко выросли.
Кроме этого, на оккупированных территориях функционирует фирма "Марис-2006", где Бубки нет ни среди учредителей, ни в руководстве. Владелицей компании на 100% является Неонила Бубка. Вероятно, она жена его брата Василия, пишет "Трибуна".
Фирма имеет 31 государственный контракт на поставку продуктов в донецкие школы, гимназий и интернатов. За 2025 год при выручке более 200 млн рублей она задекларировала 22,3 миллиона рублей чистой прибыли (примерно 290 тысяч долларов).
В общем, по данным из российских налоговых органов, только за 2024 год эти четыре компании совокупно уплатили почти 29 млн рублей налогов в российский бюджет.
Недвижимость в Крыму
Отдельное внимание журналисты обратили и на крымскую недвижимость экс-президента НОК. По данным расследования, в селе Поповка Сакского района Бубка владеет земельным участком на 12 соток, который в 2018 году был внесен в российский кадастр.
Впоследствии, в августе 2020-го, по законодательству РФ он оформил право собственности на расположенную там виллу площадью более 560 квадратных метров, стоимость которой российские реестры оценивают более чем в 15 миллионов рублей.
В документах, как утверждают авторы расследования, фигурируют данные украинского паспорта Сергея Бубки. Также упоминается, что его сын Виталий в тот же период обращался к нотариальным услугам в оккупированном Крыму.
Кроме этого, на него записаны два коммерческих нежилых объекта в Алуште, что, по данным журналистов, также находятся в российских реестрах.
Лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины?
- Призыв забрать у Бубки почетное государственное звание из-за предательства Украины и ведения бизнеса с оккупантами высказал украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который выступил в Верховной Раде.
- Ряд украинских спортсменов, включая Василия Ломаченко, Александром Усиком и Алиной Шатерниковой, начали защищать Бубку и подчеркивать его спортивные заслуги.
- Согласно украинскому законодательству, лишить человека звания Героя Украины можно по приговору суда по уголовному делу или в случае попадания человека в санкционные списки. Сейчас против Бубки не возбуждено дел и не введены санкции.