Сергея Бубку заметили в Венгрии: почему предатель туда поехал
- Сергей Бубка посетил Будапешт для участия в Национальном спортивном гала-вечере, где награждали лучших спортсменов Венгрии прошлого года.
- Бубка дал несколько интервью венгерским СМИ и встретился с президентом Федерации легкой атлетики Венгрии, не обсуждая российско-украинскую войну.
Бывший президент НОК Украины Сергей Бубка –нежелательный гость на украинских спортивных мероприятиях. Но это не мешает ему светиться на церемониях в других странах.
В прошлом прославленный спортсмен, который сейчас считается предателем Украины, внезапно посетил Будапешт. В венгерской столице он имел сразу несколько дел, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Nemzeti Sport.
Зачем Бубка поехал в Венгрию?
Экс-рекордсмен мира в прыжках с шестом был приглашен на Национальный спортивный гала-вечер в Оперном театре Будапешта. Во время церемонии 12 января награждали лучших спортсменов прошлого года в разных категориях по версии венгерских журналистов.
Бубка поднялся на сцену, чтобы зачитать имя победителя и вручить статуэтку в номинации "Лучшая спортсменка с инвалидностью". Награда досталась Луке Эклер, которая в своей речи отметила, что имеет честь стоять с выдающимся легкоатлетом на одной сцене.
Сергей Бубка награждает Луку Эклер / фото Nemzeti Sport
Что еще Бубка делал в Будапеште?
Бывший президент украинского НОК дал несколько интервью венгерским СМИ, в которых не было ни одного вопроса о российско-украинской войне или его бизнесе с оккупантами. Зато говорили о рекордах и противостоянии в прошлом с венгерскими прыгунами.
Венгерская гимнастка Жужа Чишту утверждает, что именно она пригласила Сергея Бубку в Будапешт. На своей фейсбук-странице она радостно опубликовала фотографию с ним.
Сергей Бубка вместе с гимнасткой Жужей Чишту / фото из фейсбука
Также Бубка нашел время для встречи с президентом Федерации легкой атлетики Венгрии Миклошем Гюлаем.
Почему Бубка считается в Украине предателем?
Имея огромный международный авторитет благодаря спортивным достижениям, Сергей Бубка ни разу публично не осудил вторжение России в Украину.
После начала полномасштабной войны он просто сбежал из Украины и сейчас проживает в Монако, посещая VIP-мероприятия. Членство в МОК Бубка при этом сохранил.
Согласно расследованию проекта Bihus.info, бизнесы бывшего спортсмена продолжают работать на оккупированных территориях и имеют связи со страной-агрессором.