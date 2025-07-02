Соперник "взял колено": известный украинский боксер деклассировал американца – видео нокаута

В Нэшвилле на арене "Texas Troubadour Theatre" состоялся вечер бокса. Его главным событием стал поединок Сергея Деревянченка против Джереми Рамоса.

Уроженец Феодосии вернулся на ринг после почти годовой паузы. Он считался фаворитом боя, что и продемонстрировал на практике, сообщает 24 Канал.

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Триумфальное возвращение Деревянченка

Поединок начался в среднем темпе. Американец в начале пытался на равных противостоять Сергею Деревянченку, но надолго его не хватило.

Постепенно силы начали покидать Джереми Рамоса и уже в четвертом раунде после точного удара от украинца он "взял колено". В дальнейшем американский боец действовал вторым номером, постоянно защищаясь, а свой шанс пытался найти в размене на близкой дистанции.

Однако в шестом раунде его баки уже были пусты. В шестом раунде американец дважды оказывался в нокдауне, после чего рефери остановил бой, зафиксировав победу Сергея Деревянченка техническим нокаутом.

Как Деревянченко одолел Рамоса: смотрите видео

К слову. Для Сергея Деревянченка это был 22-й поединок на профессиональном уровне. В них он одержал 16 побед, из которых 11 нокаутом.

Напомним, что накануне был опубликован рейтинг лучших украинских боксеров в истории. Деревянченко в нем оказался в шаге от попадания в топ-10.