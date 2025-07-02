Уродженець Феодосії повернувся на ринг після майже річної паузи. Він вважався фаворитом бою, що й продемонстрував на практиці, повідомляє 24 Канал.

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Тріумфальне повернення Дерев'янченка

Поєдинок розпочався у середньому темпі. Американець на початку намагався на рівних протистояти Сергію Дерев'янченку, але надовго його не вистачило.

Поступово сили почали залишати Джеремі Рамоса й уже в четвертому раунді після точного удару від українця він "узяв коліно". Надалі американський боєць діяв другим номером, постійно захищаючись, а свій шанс намагався знайти в розміні на близькій дистанції.

Проте в шостому раунді його баки вже були порожні. В шостому раунді американець двічі опинявся в нокдауні, після чого рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу Сергія Дерев'янченка технічним нокаутом.

Як Дерев'янченко здолав Рамоса: дивіться відео

До слова. Для Сергія Дерев'янченка це був 22-й поєдинок на професійному рівні. У них він здобув 16 перемог, з яких 11 нокаутом.

Нагадаємо, що напередодні було опубліковано рейтинг найкращих українських боксерів в історії. Дерев'янченко в ньому опинився у кроці від потрапляння в топ-10.