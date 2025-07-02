Уроженец Феодосии вернулся на ринг после почти годовой паузы. Он считался фаворитом боя, что и продемонстрировал на практике, сообщает 24 Канал.

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Триумфальное возвращение Деревянченка

Поединок начался в среднем темпе. Американец в начале пытался на равных противостоять Сергею Деревянченку, но надолго его не хватило.

Постепенно силы начали покидать Джереми Рамоса и уже в четвертом раунде после точного удара от украинца он "взял колено". В дальнейшем американский боец действовал вторым номером, постоянно защищаясь, а свой шанс пытался найти в размене на близкой дистанции.

Однако в шестом раунде его баки уже были пусты. В шестом раунде американец дважды оказывался в нокдауне, после чего рефери остановил бой, зафиксировав победу Сергея Деревянченка техническим нокаутом.

Как Деревянченко одолел Рамоса: смотрите видео

К слову. Для Сергея Деревянченка это был 22-й поединок на профессиональном уровне. В них он одержал 16 побед, из которых 11 нокаутом.

Напомним, что накануне был опубликован рейтинг лучших украинских боксеров в истории. Деревянченко в нем оказался в шаге от попадания в топ-10.