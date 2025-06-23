Топовый украинский боксер вернется на ринг: где и когда состоится бой

Один из лучших боксеров среднего веса среди профессионалов Сергей Деревянченко не планирует вешать перчатки на гвоздь. Уроженец Феодосии вскоре проведет бой против опытного американца.

Бывший претендент на титул чемпиона мира Сергей Деревянченко из-за травмы не выходил на ринг почти год. После перенесенной операции 39-летний боксер решил продолжить карьеру, пишет 24 Канал.

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Кто будет соперником Деревянченко

Свой следующий бой украинский боксер проведет 1 июля 2025 года. Информация о следующем поединке появилась в профиле Сергея Деревянченко на сайте BoxRec.

Соперником украинца станет американец Джереми Рамос. Это 38-летний боксер, который одержал 14 побед на профессиональном ринге, в том числе 4 – нокаутом. В 15 поединках Рамос потерпел поражения.

Бой Деревянченко – Рамос состоится в "Texas Troubadour Theatre" в Нэшвилле, США. Поединок будет рассчитан на восемь раундов.

Напомним, что свой последний поединок Сергей Деревянченко провел в августе 2024 года. Украинец уступил Кристиану Мбилли. В третьем раунде Сергей травмировал руку, но сумел пройти всю дистанцию, боксируя одной рукой.

Статистика Деревянченко. На профессиональном уровне Сергей Деревянченко провел 21 поединок: 15 побед (10 – нокаутом) и 6 поражений.

Ранее Сергей Деревянченко бросил вызов абсолютному чемпиону мира Саулю "Канело" Альваресу. Украинец пообещал провести зрелищный бой.