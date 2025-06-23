Колишній претендент на титул чемпіона світу Сергій Дерев'янченко через травму не виходив на ринг майже рік. Після перенесеної операції 39-річний боксер вирішив продовжити кар'єру, пише 24 Канал.

Читайте також Неймовірна сума, яку заслужив: скільки заробив Володимир Кличко за боксерську кар'єру

Хто буде суперником Дерев'янченка

Свій наступний бій український боксер проведе 1 липня 2025 року. Інформація про наступний поєдинок з'явилася у профілі Сергія Дерев'янченка на сайті BoxRec.

Суперником українця стане американець Джеремі Рамос. Це 38-річний боксер, який здобув 14 перемог на професійному рингу, в тому числі 4 – нокаутом. У 15 поєдинках Рамос зазнав поразок.

Бій Дерев'янченко – Рамос відбудеться в "Texas Troubadour Theatre" в Нешвіллі, США. Поєдинок буде розрахований на вісім раундів.

Нагадаємо, що свій останній поєдинок Сергій Дерев'янченко провів у серпні 2024 року. Українець поступився Крістіану Мбіллі. У третьому раунді Сергій травмував руку, але зумів пройти усю дистанцію, боксуючи однією рукою.

Статистика Дерев'янченка. На професійному рівні Сергій Дерев'янченко провів 21 поєдинок: 15 перемог (10 – нокаутом) і 6 поразок.

Раніше Сергій Дерев'янченко кинув виклик абсолютному чемпіону світу Саулю "Канело" Альваресу. Українець пообіцяв провести видовищний бій.