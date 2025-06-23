Бывший претендент на титул чемпиона мира Сергей Деревянченко из-за травмы не выходил на ринг почти год. После перенесенной операции 39-летний боксер решил продолжить карьеру, пишет 24 Канал.

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Кто будет соперником Деревянченко

Свой следующий бой украинский боксер проведет 1 июля 2025 года. Информация о следующем поединке появилась в профиле Сергея Деревянченко на сайте BoxRec.

Соперником украинца станет американец Джереми Рамос. Это 38-летний боксер, который одержал 14 побед на профессиональном ринге, в том числе 4 – нокаутом. В 15 поединках Рамос потерпел поражения.

Бой Деревянченко – Рамос состоится в "Texas Troubadour Theatre" в Нэшвилле, США. Поединок будет рассчитан на восемь раундов.

Напомним, что свой последний поединок Сергей Деревянченко провел в августе 2024 года. Украинец уступил Кристиану Мбилли. В третьем раунде Сергей травмировал руку, но сумел пройти всю дистанцию, боксируя одной рукой.

Статистика Деревянченко. На профессиональном уровне Сергей Деревянченко провел 21 поединок: 15 побед (10 – нокаутом) и 6 поражений.

Ранее Сергей Деревянченко бросил вызов абсолютному чемпиону мира Саулю "Канело" Альваресу. Украинец пообещал провести зрелищный бой.