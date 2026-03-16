18-летний талант решил играть за сборную Украины: он уже выступал за европейскую страну

Украинские футболисты-дети в большом количестве покинули Родину с началом полномасштабной войны. К сожалению, многие из них получили другие гражданства и уже не смогут играть за сборную Украины.

Однако при этом есть и обратные случаи для нашего футбола. На днях стало известно, что один из иностранных талантов решил принять украинское гражданство, сообщает Zorya Londonsk.

Кто может сыграть за сборную Украины?

Речь о 18-летнем боснийском полузащитнике Сергее Игнаткове. Недавно футболист посетил Дом футбола в Киеве, подтвердив слухи о смене гражданства.

В конце концов позже сборная Боснии и Герцеговины в соцсети X подтвердила, что Игнатков стал украинцем и больше не будет выступать за их команду. Ранее Сергей наиграл 15 матчей за юношеские команды балканской страны.

Основанием для получения украинского гражданства стал отец Сергея, который родился в Киеве. Интересно, что Игнатков родился именно в Боснии и Герцеговине и еще никогда не выступал за пределами страны.

Особенностью игрока является его уникальность, ведь он может сыграть как в опорной зоне, так и в центре защиты. Рост Игнаткова равен 188 сантиметров, ныне он выступает за местный гранд Сараево.

В этом сезоне он дебютировал за взрослую команду, сыграв 22 матча и забив два гола. Известный портал Transfermarkt оценил Сергея в 200 тысяч евро.

