Проте при цьому є і зворотні випадки для нашого футболу. Днями стало відомо, що один з іноземних талантів вирішив прийняти українське громадянство, повідомляє Zorya Londonsk.

До теми У збірної України з футболу будуть три дебютанти: інсайдер злив список Реброва

Хто може зіграти за збірну України?

Мова про 18-річного боснійського півзахисника Сергія Ігнаткова. Нещодавно футболіст відвідав Будинок футболу в Києві, підтвердивши чутки про зміну громадянства.

Зрештою пізніше збірна Боснії і Герцеговини у соцмережі X підтвердила, що Ігнатков став українцем і більше не буде виступати за їх команду. Раніше Сергій награв 15 матчів за юнацькі команди балканської країни.

Підставою для отримання українського громадянства став батько Сергія, який народився у Києві. Цікаво, що Ігнатков народився саме у Боснії і Герцеговині та ще ніколи не виступав за межами країни.

Особливістю гравця є його унікальність, адже він може зіграти як в опорній зоні, так і в центрі захисту. Зріст Ігнаткова дорівнює 188 сантиметрів, нині він виступає за місцевого гранда Сараєво.

Цього сезону він дебютував за дорослу команду, зігравши 22 матчі та забивши два голи. Відомий портал Transfermarkt оцінив Сергія у 200 тисяч євро.

Що чекає на збірну України у березні?