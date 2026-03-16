Однако при этом есть и обратные случаи для нашего футбола. На днях стало известно, что один из иностранных талантов решил принять украинское гражданство, сообщает Zorya Londonsk.
Кто может сыграть за сборную Украины?
Речь о 18-летнем боснийском полузащитнике Сергее Игнаткове. Недавно футболист посетил Дом футбола в Киеве, подтвердив слухи о смене гражданства.
В конце концов позже сборная Боснии и Герцеговины в соцсети X подтвердила, что Игнатков стал украинцем и больше не будет выступать за их команду. Ранее Сергей наиграл 15 матчей за юношеские команды балканской страны.
Основанием для получения украинского гражданства стал отец Сергея, который родился в Киеве. Интересно, что Игнатков родился именно в Боснии и Герцеговине и еще никогда не выступал за пределами страны.
Особенностью игрока является его уникальность, ведь он может сыграть как в опорной зоне, так и в центре защиты. Рост Игнаткова равен 188 сантиметров, ныне он выступает за местный гранд Сараево.
В этом сезоне он дебютировал за взрослую команду, сыграв 22 матча и забив два гола. Известный портал Transfermarkt оценил Сергея в 200 тысяч евро.
Что ждет сборную Украины в марте?
- Наша национальная команда продолжает борьбу за выход на чемпионат мира-2026. Украина заняла второе место в квалификационной группе с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Это позволило подопечным Реброва выйти в раунд плей-офф. Для выхода на Мундиаль нашей команде надо пройти двух оппонентов в мартовских матчах.
- 26-го числа Украина будет противостоять Швеции. В случае победы наша сборная выйдет в финал плей-офф, где сыграет с победителем пары Польша – Албания. Эта игра запланирована на 31 марта.
- Если Украине удастся выйти на Мундиаль, то она попадет в группу с Нидерландами, Тунисом и Японией. Сама финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.