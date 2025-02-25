У "Супер Ивана" заканчивается соглашение с клубом уже летом 2025 года, поэтому ходило немало слухов относительно его будущего. Из-за отказа продлевать соглашение даже озвучивался вариант, что он не будет играть больше за "желто-черных" и будет тренироваться с дублем.

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На Калюжного рассчитывают до конца сезона

Однако клуб, который сейчас является главной сенсацией УПЛ-2024/2025, не пошел на такие кардинальные шаги. Ассистент главного тренера Александрии Сергей Кравченко прокомментировал уход 27-летнего полузащитника Ивана Калюжного, заявив, что футболист летом сменит клубную прописку, однако сейчас полностью сфокусирован на нынешней команде и ее задачах, сообщает 24 Канал со ссылкой на УПЛ ТВ.

"Калюжный договорился с харьковским Металлистом 1925 по контракту. В Александрии он будет выступать до лета. Иван любит футбол, поэтому продолжит отдавать все силы на футбольном поле.

Мне кажется, что окончание контракта и будущий трансфер в другую команду не будут влиять на его отношение к матчам за наш клуб. Он покажет свою преданность Александрии на поле, поможет в чемпионате, а потом будет двигаться другим путем", – сказал Кравченко.

Справка. В нынешнем сезоне Иван Калюжный провел 17 поединков в УПЛ, пропустив лишь одну игру из-за перебора желтых карточек. Он записал себе в актив по одному голу и результативной передаче.

Отметим, что сейчас Александрия занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. Следующий матч подопечные Руслана Ротаня проведут 1 марта в 18:00 против донецкого Шахтера.